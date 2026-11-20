Efectos recuperados. - POLICÍA NACIONAL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Pontevedra detuvo a una mujer como presunta autora de más de diez delitos de hurto de bolsos en la zona monumental aprovechando el descuido de las víctimas.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, la operación 'Vecchia' investigaba la "oleada" de sustracciones de bolsos en esta zona de la ciudad del Lérez, que llegó a generar inseguridad ciudadana.

La autora intentaba pasar desapercibida en los locales y terrazas simulando hacer llamadas telefónicas o hablar con otras personas mientras sustraía los bolsos al descuido de las víctimas. El valor de los sustraído asciende a más de 14.000 euros.

Tras las diferentes averiguaciones, el pasado domingo los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de la presunta autora y recuperaron multitud de efectos, algunos ya fueron reconocidos por las víctimas.

Por ello, le imputaron diez delitos de hurto y dos leves de hurto. La detenida pasó a disposición de la Autoridad Judicial que decretó su ingreso en prisión.