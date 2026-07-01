Detenida en Ribeira por estafar 7.000 euros a una empresa haciéndose pasar por uno de sus proveedores

Detenida una vecina de Ribeira (A Coruña) por una ciberestafa de 7.000 euros, tras hacerse pasar por proveedor de una empresa. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Ribeira (A Coruña) como presunta autora de un delito de estafa, tras engañar a una empresa valenciana con la que contactó por correo electrónico, suplantando la identidad de uno de sus proveedores, y quedarse con 7.000 euros.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando la empresa afectada recibió por mail una factura aparentemente emitida por uno de sus proveedores habituales, en concepto de unos servicios prestados. Al día siguiente, ordenó la transferencia del dinero a la cuenta que figuraba en el correo electrónico.

Días después, el verdadero proveedor advirtió de que no había recibido el pago y confirmó que la cuenta consignada en la factura no era suya. El cotejo posterior reveló la existencia de dos facturas idénticas con números de cuenta distintos (la legítima y la fraudulenta), confirmando que los atacantes habían interceptado la comunicación y alterado los datos de abono.

La entidad perjudicada reclamó los fondos, pero el titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos, lo que motivó la presentación de la correspondiente denuncia.

INVESTIGACIÓN

En el marco de la investigación, la CiberComandancia solicitó el bloqueo de la cuenta receptora. La entidad bancaria confirmó que su titular era una mujer, y que el saldo retenido ascendía a una escasa cantidad, lo que evidenciaba que el dinero había sido extraído de forma casi inmediata.

El análisis de los movimientos permitió descubrir que la cuenta había recibido dos transferencias por cerca de 12.000 euros, procedentes de dos empresas distintas, y había emitido, casi de forma inmediata, seis transferencias por importe de 12.000 euros, vaciándose hasta el saldo finalmente bloqueado.

El estudio técnico de la conexión empleada para ordenar las transferencias fraudulentas determinó que la dirección IP utilizada no correspondía a un acceso doméstico o residencial, sino a una infraestructura de servicios en la nube. Este dato apunta a un modus operandi en el que los responsables recurrieron a servidores virtuales, a modo de túnel proxy o VPN, para enmascarar su ubicación real, o bien a procesos automatizados que ejecutaban el desvío de los fondos de forma programada.

ESTAFA, FALSEDAD Y BLANQUEO

A partir del conjunto de indicios recabados, los investigadores atribuyen a la investigada su participación, en primer lugar, en un delito de estafa por producir engaño bastante en el perjudicado, mediante un segundo delito de falsedad en documento mercantil, por figurar su cuenta como destino del pago en la factura manipulada que recibió la empresa perjudicada.

Y, en tercer lugar, un delito de blanqueo de capitales al remitir inmediatamente los fondos obtenidos ilícitamente a varias cuentas en el extranjero, actuando como un engranaje indispensable para el lavado del dinero defraudado, caracterizado por realizar transferencias internacionales y usar una 'cuenta puente' que funcionaba como mero tránsito, derivando de inmediato los importes ilícitos a dos cuentas rumanas a nombre de sendos ciudadanos de esa nacionalidad.

La mujer fue detenida en su domicilio de Ribeira y, en dependencias policiales, se acogió a su derecho a no declarar. Posteriormente fue puesta a disposición judicial.