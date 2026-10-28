Detenidas cinco personas en un operativo contra el crimen organizado en varios puntos de la provincia de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera llevaron a cabo un operativo contra el crimen organizado en varias localidades de la provincia de A Coruña y detuvieron, al menos, a cinco personas.

Así lo confirmaron fuentes consultadas por Europa Press, que detallaron que el operativo tuvo lugar en la jornada del martes y se produjeron varios registros en diferentes domicilios, algunos de ellos en Narón.

Los detenidos está previsto que pasen a disposición judicial este jueves en la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos. La operación sigue abierta y bajo secreto de sumario.