Detenidas cuatro personas por cinco robos con violencia en Boiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación ocurridos en el municipio coruñés de Boiro.

Según ha informado el instituto armado, la investigación ha permitido desarticular un grupo delictivo que opera en el casco urbano de la localidad, empleando armas blancas y una elevada agresividad contra sus víctimas.

La Guardia Civil ha explicado las pesquisas se iniciaron tras el primer robo, cuando los autores accedieron por la fuerza en una vivienda para sustraer dinero. Posteriormente, a mediados de enero, intensificaron su actividad mediante una sucesión de hechos de especial violencia en el caso urbano de la localidad.

El instituto armado ha explicado que, en uno de los episodios más graves, los presuntos autores irrumpieron por la fuerza en una vivienda donde redujeron y amenazaron a sus moradores, que resultaron heridos para apoderarse del dinero en efectivo.

Esta agresividad, conforme ha apuntado la Guardia Civil, también se manifestó en la vía pública, donde el grupo asaltó de forma violenta a dos mujeres de avanzada edad y a una pareja de viandantes que precisó asistencia médica.

Finalmente, la actividad criminal culminó con el atraco a un establecimiento comercial del municipio. En este último hecho, el principal investigado abordó al propietario portando una navaja para exigirle la recaudación, mientras un segundo integrante del grupo realizaba labores de vigilancia en el exterior.

A raíz de estos hechos, la investigación de la Guardia Civil permitió acreditar la participación directa del principal investigado en la totalidad de los robos con violencia registrados. Además, recabó evidencias que confirman el uso recurrente de armas blancas como medio de intimidación en cada asalto.

Una vez concluidas las diligencias, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en funciones de Guardia.