Detenidas cuatro personas en Lugo por robar cobre a través del alcantarillado

LUGO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Policía Nacional han detenido en Lugo a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza. La actuación se inició tras el aviso de un policía fuera de servicio que observó a varias personas levantando tapas del alcantarillado.

Los agentes que acudieron al lugar localizaron una furgoneta estacionada en un camino junto a la carretera y a dos personas que se encontraban detrás del vehículo. Estas, informa la Policía Nacional, manifestaron que estaban realizando trabajos de mantenimiento en postes de luz, "aunque no aportaron información clara sobre la empresa para la que trabajaban ni sobre el responsable de los trabajos".

Mientras los policías hablaban con ellos, observaron cómo otras dos personas salían de una alcantarilla próxima a la furgoneta. Al ser identificados, afirmaron que estaban reparando una avería de fibra óptica, por lo que sus explicaciones no coincidían con las ofrecidas por los primeros identificados.

En el registro del vehículo, los agentes localizaron diverso material de trabajo, incluidas herramientas y maquinaria para el corte y la extracción de cableado. Los identificados disponían también de equipos de radiotransmisión.

Ante los indicios observados y las contradicciones sobre los trabajos que supuestamente realizaban, los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas.

ACTUACIÓN A PLENO DÍA

Al respecto, la Policía Nacional indica que este tipo de grupos suele actuar a plena luz del día, simulando realizar trabajos de mantenimiento para dar apariencia de normalidad a su actividad. Para ello, utilizan ropa de trabajo, elementos de señalización y herramientas profesionales.

Se trata de una modalidad habitual en grupos itinerantes que se desplazan por distintos puntos del territorio nacional y se reparten las tareas. Mientras unos acceden al subsuelo para cortar y preparar el cableado, otros permanecen en el exterior para prestar apoyo, cargar el material en los vehículos y vigilar el entorno.