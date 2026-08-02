Detenidas dos personas involucradas en una pelea que dejó heridos a dos guardias civiles en el Albariño de Cambados

Archivo - Un coche de la Guardia Civil durante un registro operativo contra una operación antidroga, en una imagen de archivo del 30 de abril de 2024, en Barrantes, Ribadumia, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La intervención de una patrulla de la Guardia Civil en una pelea entre una pareja en la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra) terminó con los dos agentes heridos de forma leve tras involucrarse más gente al conflicto, según han explicado fuentes oficiales del Instituto Armado. Por el momento, dos personas han sido detenidas por estos hechos.

Como es habitual, un grupo de agentes se encarga de controlar el normal desarrollo de la fiesta del municipio cambadés, que todos los años suele registrar una gran afluencia de gente. En un momento de la madrugada del viernes al sábado, dos de ellos observaron que una pareja se estaba pegando, por lo que se acercaron hasta ellos.

Entonces, ambos reaccionaron pegándose con los agentes, momento en el que se sumaron conocidos de la pareja a la pelea, siempre según el relato de la Guardia Civil. El conflicto finalizó con los dos agentes con lesiones leves. Por el momento, se han producido dos detenciones, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más.