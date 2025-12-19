Detenidas dos personas en Lugo por fraude en la compraventa de un vehículo de alto valor

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

LUGO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta implicación en un delito de estafa y falsificación documental en la compra-venta de un vehículo.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, los agentes tuvieron conocimiento de una operación irregular relacionada con la compra de un vehículo en una empresa local.

De esta forma, se estaría utilizando documentación presuntamente falsa y datos personales de terceras personas, por lo que se procedió a realizar las oportunas investigaciones.

La intervención policial fue realizada cuando los implicados se encontraban en la empresa, realizando las gestiones vinculadas a dicha operación, lo que permitió evitar que el fraude llegase a consumarse.

Aunque los detenidos pasaron a disposición judicial, la investigación permanece abierta para poder determinar si pudiese haber más personas implicadas.

La Policía Nacional recuerda la conveniencia de extremar las precauciones en las operaciones de compraventa, realizando las correspondientes comprobaciones antes de efectuar compras de vehículos y otros enseres de gran valor.