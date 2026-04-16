Detenidas 5 personas e intervenida heroína y cocaína al desarticular un punto de venta en Vilagarcía de Arousa

Operativo en Vilagarcía de Arousa y Vilanova. - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- y ha intervenido heroína y cocaína al desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, los agentes realizaron durante varias semanas dispositivos de investigación que dieron lugar a la detención, en la jornada de este miércoles, de tres personas en la localidad de Vilagarcía y a dos en Vilanova de Arousa, así como la realización de cinco registros domiciliarios.

En dos de los registros, los agentes se incautaron de 600 gramos de heroína, 625 gramos de cocaína, y 150 gramos de mezcla de heroína y cocaína, así como dinero en efectivo y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la colaboración ciudadana, que facilitó información inicial y tuvo como resultado la desarticulación de un punto negro de venta de estupefacientes.

En el operativo policial participaron la UPR adscrita a la Comisaría Local de Vigo y la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Galicia.

Por su parte, las personas detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 1 de Vilagarcía de Arousa.