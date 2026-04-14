Detenidas tres personas en A Coruña por varios robos con fuerza en establecimientos durante el fin de semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a tres personas como presuntas autoras de diversos robos con fuerza cometidos en establecimientos de la ciudad durante el pasado fin de semana . Las intervenciones se realizaron en el marco de un dispositivo especial de prevención de este tipo de ilícitos.

El primero de los arrestos tuvo lugar en la noche del 10 de abril, alrededor de las 21.00 horas, en la calle Torreiro. El autor accedió a un bar tras forzar la puerta, lo que provocó la activación del sistema de alarma, pero la intervención de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano permitió sorprender al individuo "in fraganti" en el interior del local, portando una bolsa con una "gran cantidad de monedas".

La segunda intervención se originó en la madrugada del 11 de abril, cuando un vigilante de seguridad detectó a dos personas intentando entrar en un local en obras de la calle Severo Ochoa. Tras dar el aviso, la Policía Nacional inició una búsqueda por la zona y localizó a los sospechosos en las inmediaciones de la Avenida Sardiñeira, justo después de que fracturaran la ventanilla de un vehículo estacionado con una piedra.

Tras una persecución que concluyó en la Avenida de Arteixo, los agentes lograron detener a los dos hombres. En el momento del arresto, se les intervinieron dos básculas de precisión, una barra metálica extensible, diversas joyas y una cartera con documentación de otras personas, supuestamente sustraída.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.