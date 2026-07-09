Detenidas tres personas en la desarticulación de tres puntos de venta de droga al menudeo en Vigo

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a tres personas, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, y han desarticulado tres puntos de venta de droga al menudeo.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los agentes se han incautado de 31,2 gramos de cocaína, 4,7 gramos de cocaína rosa (tusi) y 95,8 gramos de hachís, además de más de 2.700 euros en efectivo.

La primera detención se produjo en la noche del 12 de junio, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana observaron a un hombre con actitud huidiza y vigilante. Así, tras identificarlo y registrar la mochila del hombre, localizaron 2.300 euros en efectivo y ocho envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,2 gramos.

Asimismo, en la madrugada del 27 de junio, agentes del GOPD que realizaban labores de prevención en el centro de Vigo detectaron a un hombre que accedía apresuradamente a una vivienda y mostraba nerviosismo.

Por ello, los agentes lo identificaron y localizaron en los bolsillos del varón dos cápsulas de cocaína de 4,2 y 4 gramos, una bolsa termosellada con tusi que arrojó un peso de 4,7 gramos, cuatro cápsulas adicionales de cocaína de 4,2 gramos cada una y 410 euros en billetes fraccionados.

El último de los operativos tuvo lugar durante la mañana del 29 de junio en la zona de Travesas. Así, agentes de la Unidad de Intervención Policial, que realizaban patrullas de prevención en centros docentes, observaron a dos varones que, al percatarse de la presencia policial, mostraron nerviosismo y cambiaron bruscamente de dirección.

Tras identificar a ambos, a uno de ellos le intervinieron una cajetilla de tabaco que contenía 94,4 gramos de hachís, otra cajetilla con 1,6 gramos de hachís que intentó ocultar arrojándola al suelo, además de 30 euros en un bolsillo del pantalón y 25 euros ocultos en la carcasa del teléfono móvil.