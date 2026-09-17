Detenido el autor de dos atracos a mano armada en bancos de Catoira y Meis en los que robó más de 20.000 euros

Detenido por robo de bancos en Catoira y Meis - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años, vecino de Vilagarcía, como presunto autor de dos atracos a mano a armada de bancos en Catoira y Meis en los que robó unos 21.000 euros.

En un comunicado, la Guardia Civil informa de que agentes procedieron a la detención el pasado miércoles de este individuo al que se le imputan cinco delitos: dos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, dos de tenencia ilícita de armas y uno contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido el permiso.

El pasado 2 de septiembre, el sospechoso perpetró un primer atraco en una entidad bancaria en Catoira. Tras amenazar a los presentes con un arma de fuego, logró hacerse con un botín de más de 18.000 euros en efectivo y huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

A raíz de las pesquisas y del análisis de pruebas del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, los investigadores lograron identificar plenamente al presunto autor.

SEGUNDO ATRACO

Al no poder ser localizado en un primer momento, se emitió un señalamiento policial para su detención. Dos semanas después, en la mañana del pasado miércoles, 16 de septiembre, se cometió un segundo atraco bajo el mismo procedimiento en una sucursal de Mosteiro, en Meis, donde el asaltante sustrajo más de 3.000 euros en metálico antes de darse a la fuga.

Apenas unas horas después de este segundo golpe, agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa avistaron al sospechoso dentro de su demarcación territorial e informaron de inmediato a los investigadores.

Así, se estableció de forma urgente un dispositivo de cerco y localización integrado por los agentes investigadores de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, efectivos de Seguridad Ciudadana del mismo puesto y patrullas de la Policía Nacional de Vilagarcía. La coordinación entre ambos cuerpos permitió la interceptar a este hombre en menos de una hora desde su avistamiento.

El detenido, junto con las diligencias, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa Plaza nº 2.