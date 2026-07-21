Detenido dos veces en una semana por dos robos con violencia en Ferrol, en los que portaba un cuchillo y destornillador

FERROL, 21 Jul. (EUROPA PRESS)

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón han detenido en dos ocasiones en el plazo de una semana a un varón acusado de cometer dos robos con violencia en la ciudad de Ferrol.

El presunto delincuente fue arrestado por primera vez tras atracar a un hombre al que amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones y un destornillador, llegando a poner esta última herramienta sobre el estómago de la víctima para forzarle a entregar dinero y una motocicleta. Además, el asaltante agredió al perjudicado y profirió amenazas de muerte tanto contra él como contra su esposa hasta lograr su propósito.

Gracias a un rápido dispositivo policial, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso, interviniéndole efectos sustraídos, así como un cuchillo, un machete y un destornillador. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Sin embargo, pocas horas después de su salida de los juzgados, agentes de paisano que se encontraban en la Avenida de Esteiro de Ferrol escucharon gritos de varias personas que requerían presencia policial.

En esta ocasión, informaban de que un individuo acababa de robarles con violencia y emprendía la huida a la carrera. Los funcionarios iniciaron una persecución que culminó con la interceptación del sospechoso, quien opuso una gran resistencia antes de ser reducido y detenido por segunda vez.

Finalmente, los agentes lograron recuperar todos los efectos sustraídos, entre los que se encontraba el bolso de una mujer. El arrestado fue nuevamente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ferrol, que en esta ocasión decretó su ingreso en prisión.