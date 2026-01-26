Detenido el dueño de un taller de Narón, con una orden de búsqueda, tras un escape de monóxido de carbono en el local

FERROL, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El propietario de un taller de automóviles ubicado en la zona de Xuvia, en Narón, fue detenido el pasado sábado, 24 de enero, por la Policía Nacional tras un incidente de seguridad en su local.

Aunque la intervención policial se desencadenó por una intoxicación por monóxido de carbono, el arresto se produjo al comprobarse que el hombre tenía en vigor una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado, por un delito de apropiación indebida.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una mala combustión en un generador de gasóleo en el interior del taller. La acumulación de gases tóxicos provocó que dos trabajadores perdieran el conocimiento dentro de las instalaciones, mientras que un tercero tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Efectivos de los Bomberos de Narón se desplazaron al lugar y procedieron al desalojo inmediato del edificio de dos plantas donde se ubica el negocio para garantizar la seguridad de los residentes.

Las mediciones técnicas arrojaron niveles superiores a las 500 partes por millón (ppm) de monóxido de carbono, una cifra calificada de crítica si se tiene en cuenta que la pérdida de consciencia puede producirse de forma casi inmediata a partir de las 150 ppm.

SITUACIÓN JUDICIAL

A pesar de la gravedad del suceso, fuentes judiciales han aclarado que el dueño del taller no pasó a disposición judicial por el incidente del generador, ya que el atestado policial correspondiente aún no ha sido remitido al juzgado. Su comparecencia ante el juez, que tuvo lugar este domingo, se debió exclusivamente a su causa pendiente por apropiación indebida, quedando en libertad tras el trámite.

Actualmente, las autoridades investigan la legalidad del uso de dicho generador en el centro de trabajo. Fuentes consultadas señalan que el propietario ya contaba con varias denuncias previas, por lo que la inspección técnica será clave para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas derivadas del siniestro.