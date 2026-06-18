Detenido en Ferrol el agresor que cortó la oreja a un vecino en Fene tras casi tres semanas en fuga

FERROL, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este jueves en Ferrol al presunto autor de la agresión que el pasado 1 de junio dejó a un vecino de A Capela, en Fene (A Coruña) sin parte de una oreja, utilizando para ello una hoz, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El arresto fue llevado a cabo por efectivos del puesto de Fene y del equipo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de A Coruña en una vivienda ocupada del barrio ferrolano de Caranza, concretamente en las conocidas como casas de Bazán. El sospechoso se encontraba en paradero desconocido desde que se produjeron los hechos en la parroquia de Sillobre.

El suceso, que conmocionó a la zona, no se limitó a la mutilación de la oreja de la víctima. Según el atestado, el ahora detenido también agredió a su propia esposa rompiendo la ventanilla del vehículo en el que ambos viajaban en el momento del altercado, causándole heridas a causa de los cristales.

Los investigadores han constatado que el agresor residía de manera irregular en una casa okupada en Sillobre, donde compartía techo con otros dos moradores de avanzada edad. No es la primera vez que este individuo generaba tensiones en el vecindario. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que ya había protagonizado incidentes previos con amenazas a otros residentes de la zona.

El detenido pasará en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Ferrol.