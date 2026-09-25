Detenido un hombre de 74 años como presunto autor de cinco incendios en Trasmiras (Ourense) que quemaron 7 hectáreas

Detenido un hombre de 74 años como presunto autor de cinco incendios forestales en Trasmiras que quemaron 7 hectáreas - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 74 años como presunto autor de cinco incendios forestales en el municipio ourensano de Trasmiras, los cuales quemaron siete hectáreas.

El Equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil detuvo a las 23.30 horas del día 24 de septiembre a este vecino de Calvos de Randín.

Los cinco fuegos en el término municipal de Trasmiras tuvieron lugar durante la madrugada del día 24.

En las imágenes distribuidas por la Guardia Civil se puede ver al hombre esposado bajando de una furgoneta policial acompañado por agentes.