Detenido un hombre tras agredir con una botella rota al cliente de un local de hostelería que defendió a una camera

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 17:09
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   FERROL, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha sido detenido la noche del domingo en Ferrol tras agredir a un cliente de un establecimiento hostelero que salió en defensa de una camarera a la que supuestamente el arrestado estaba acosando.

   Las lesiones sufridas, cortes en una oreja y el cuello, provocaron que el hombre agredido fuese trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), donde fue intervenido quirúrgicamente.

   El presunto agresor, tras huir del lugar, fue localizado y detenido por agentes de la Policía Nacional.

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