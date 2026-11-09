Detenido un hombre tras agredir con una botella rota al cliente de un local de hostelería que defendió a una camera

FERROL, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido la noche del domingo en Ferrol tras agredir a un cliente de un establecimiento hostelero que salió en defensa de una camarera a la que supuestamente el arrestado estaba acosando.

Las lesiones sufridas, cortes en una oreja y el cuello, provocaron que el hombre agredido fuese trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), donde fue intervenido quirúrgicamente.

El presunto agresor, tras huir del lugar, fue localizado y detenido por agentes de la Policía Nacional.