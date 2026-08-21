Detenido un hombre en Ourense tras circular sin cinturón y en dirección prohibida con 23 gramos de cocaína

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública tras ser localizado conduciendo sin cinturón, en dirección prohibida y portando 23 gramos de cocaína.

Tal y como ha informado el Cuerpo a través de un comunicado, la detención se produjo durante la madrugada de este pasado lunes, cuando los agentes se encontraban realizando labores preventivas para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes por el centro de la ciudad.

Así, observaron como un automóvil circulaba en dirección prohibida y sin utilizar su conductor el cinturón de seguridad, prodeciendo entonces a darle el alto al vehículo. Al mostrar el ocupante una "actitud nerviosa", los agentes localizaron e intervinieron dos bolsas que contenían más de cuatro gramos de cocaína.

Asimismo, en un compartimento oculto en el interior del vehículo, también fue localizada una bolsa que contenía cerca de 19 gramos de cocaína.

Después de arrojar, además, resultados positivos en el test de drogas, el varón fue detenido y trasladado hasta dependencias policiales, en donde fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.