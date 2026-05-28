Detenido un hombre en Ourense por un robo con fuerza en una cafetería del centro de la ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza el pasado 19 de mayo en una cafetería situada en el centro de la ciudad, según ha trasladado el Cuerpo en un comunicado.

En concreto, el arrestado logró introducirse en el interior de una cafetería forzando para ello la persiana de seguridad de la entrada del establecimiento y produciendo diversos daños en la misma.

Una vez en el interior, logró sustraer diversos efectos así como dinero en efectivo, un hecho que quedó grabado en el sistema de vigilancia del local.

De este modo, y tras realizar la investigación correspondiente, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), lograron identificar con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica al presunto autor y posteriormente proceder a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Finalmente, y tras tramitar las diligencias policiales oportunas, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.