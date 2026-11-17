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OURENSE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo a un hombre que sustrajo tres teléfonos móviles del interior de un bar que estaba cerrado al público, tras acceder al forzar la persiana.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, los hechos se produjeron en la tarde del pasado domingo en un local ubicado en el barrio de A Ponte. Los agentes acudieron al punto tras ser avisados de que una persona habría accedido al interior del establecimiento.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que la persiana estaba forzada y, tras realizar diversas gestiones y obtener la descripción completa del presunto autor, iniciaron la búsqueda para localizar al varón.

De esta forma, el hombre fue localizado en una calle cercana al lugar de los hechos y llevaba ocultos en el interior de una mochila tres teléfonos móviles sustraídos del establecimiento. Por ello, procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza.