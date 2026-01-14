Detenido un hombre en Pontevedra tras grabar partes íntimas de mujeres con un móvil escondido en una bolsa

Móvil con el que el hombre grababa a las víctimas.
Móvil con el que el hombre grababa a las víctimas. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 14:32
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional detuvo en Pontevedra a un hombre por grabar con su teléfono móvil, que llevaba escondido en una bolsa, imágenes de partes íntimas a mujeres sin su consentimiento.

   Según ha informado el cuerpo policial, los hechos sucedieron cuando los agentes realizaban labores de prevención de la delincuencia en una zona comercial y detectaron la presencia de un hombre que tenía una actitud sospechosa.

   El varón, que llevaba una bolsa de plástico y permanecía en actitud vigilante, cada vez que pasaba por su lado una mujer con falda corta, se colocaba tras ella y la seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de las nalgas.

   Los agentes observaron que repetía varias veces esta manera de actuar, por lo que decidieron vigilarlo, comprobaron que entraba y salía de tiendas utilizando el mismo procedimiento e incluso detectaron cómo se dirigía a un vehículo aparcado en la zona y se ponía alguna prenda diferente para tratar de pasar desapercibido.

   Al verlo salir de una de las tiendas tras una mujer, observaron cómo manipulaba su teléfono móvil y lo colocaba en la bolsa habilitada al efecto para poder grabar a la víctima por debajo de la falda.

   Los agentes lo identificaron y le intervinieron la bolsa preparada, donde aún llevaba el teléfono móvil grabando. Por todo ello, el hombre fue detenido por un delito contra la intimidad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado