Detenido un hombre en Pontevedra tras grabar partes íntimas de mujeres con un móvil escondido en una bolsa

Móvil con el que el hombre grababa a las víctimas. - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Pontevedra a un hombre por grabar con su teléfono móvil, que llevaba escondido en una bolsa, imágenes de partes íntimas a mujeres sin su consentimiento.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos sucedieron cuando los agentes realizaban labores de prevención de la delincuencia en una zona comercial y detectaron la presencia de un hombre que tenía una actitud sospechosa.

El varón, que llevaba una bolsa de plástico y permanecía en actitud vigilante, cada vez que pasaba por su lado una mujer con falda corta, se colocaba tras ella y la seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de las nalgas.

Los agentes observaron que repetía varias veces esta manera de actuar, por lo que decidieron vigilarlo, comprobaron que entraba y salía de tiendas utilizando el mismo procedimiento e incluso detectaron cómo se dirigía a un vehículo aparcado en la zona y se ponía alguna prenda diferente para tratar de pasar desapercibido.

Al verlo salir de una de las tiendas tras una mujer, observaron cómo manipulaba su teléfono móvil y lo colocaba en la bolsa habilitada al efecto para poder grabar a la víctima por debajo de la falda.

Los agentes lo identificaron y le intervinieron la bolsa preparada, donde aún llevaba el teléfono móvil grabando. Por todo ello, el hombre fue detenido por un delito contra la intimidad.