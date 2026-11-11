Detenido un hombre en Redondela por robar bolsos a mujeres mayores en aparcamientos de supermercados

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VIGO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Redondela como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos, por el conocido método de la siembra, distrayendo a las víctimas para apoderarse de sus pertenencias sin que se diesen cuenta de la sustracción en el momento.

Según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado, la detención se produjo el 30 de octubre, en el marco de la 'operación Trafero', cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría de Vigo-Redondela localizaron al varón en Redondela.

Todo ello, tras una investigación del Grupo Operativo de Policía Judicial de Travesas, al considerarlo miembro de un grupo criminal itinerante especializado en delitos mediante el método de la siembra integrado por personas residentes en Madrid de nacionalidad peruana.

La organización actuaba en aparcamientos de supermercados de zonas que facilitaban una rápida entrada y salida de vehículos. Los integrantes de la banda usaban diferentes elementos para dificultar su identificación y ocultar parcialmente sus rostros.

Tras elegir el objetivo, preferentemente mujeres de edad avanzada que, después de hacer la compra, dejaban el bolso en el asiento del copiloto mientras guardaban los productos en el maletero.

En ese punto, uno de los integrantes distraía a la víctima, mientras otro aprovechaba para sustraer el bolso y huir rápidamente del lugar a bordo de vehículos de alquiler contratados presuntamente mediante documentación falsa.

Después, los investigados se desplazaban a zonas que eran previamente seleccionados en las afueras de Vigo, donde hacían uso de las tarjetas bancarias sustraídas para sacar dinero en efectivo.

Para ello obtenían previamente los números PIN mediante la observación de las víctimas en el momento en que efectuaban los pagos en las cajas de los establecimientos.

Además, en casos en los que los teléfonos móviles sustraídos carecían de medidas de bloqueo, usaban transferencias bancarias a cuentas controladas por terceros utilizadas para canalizar los beneficios obtenidos de forma ilícita.

Durante la investigación esclarecieron ocho hechos delictivos realizados a través de este 'modus operandi' desde el pasado mes de marzo, que ocasionaron un perjuicio cercano a los 60.000 euros.

PRISIÓN POR HURTO, ESTAFA Y PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL

Al detenido en Redondela le imputaron tres hechos delictivos cometidos este año en Vigo. El hombre fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza 4, de Vigo, en funciones de guardia que decretó su ingreso en prisión por delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, durante el desarrollo de la investigación, distintos grupos de investigación de la Guardia Civil de las provincias de Ourense y A Coruña le imputaron otros 20 hechos delictivos de similares características.

La operación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.