Detenido un hombre tras robar en una casa en Salceda de Caselas y romper varios huesos al huir por el balcón

Traslado de uno de los presuntos autores del robo en una vivienda en Salceda de Caselas. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo en una vivienda del municipio de Salceda de Caselas. Al tratar de huir por el balcón, el hombre rompió varios huesos y tuvo que se trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 22.20 horas del pasado domingo cuando una patrulla se personó en una vivienda tras recibir un aviso de que una persona se había precipitado desde el balcón de una casa.

Una vez en el punto, los agentes comprobaron que en la acera estaba un varón, mayor de edad y extranjero, sin poder moverse. Los agentes hablaron con el dueño de la vivienda que indicó que, cuando volvió esa noche a su casa, se encontró con el bombín de la puerta trasera roto.

Cuando entró en la vivienda escuchó alborto ya que en el interior se encontraban, al menos, dos personas. Una de ellas escapó por la parte trasera, mientras otra saltó desde el balcón del primer piso a la carretera.

Debido a la caída, el hombre sufrió rompió varios huesos y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en calidad de detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda en grado de tentativa.

Los agentes identificaron al varón y comprobaron que es residente en Murcia, tiene antecedentes policiales, así como una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación.

El detenido, que solo se puede mover en camilla debido a sus lesiones, pasó a disposición judicial este martes en el Juzgado de Guardia de O Porriño, a donde fue trasladado en una ambulancia escoltada por una patrulla de la Guardia Civil.

El hombre fue puesto en libertad y regresó en ambulancia al centro hospitalario, pendiente de comparecer en el juzgado cuando sea requerido.