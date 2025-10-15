Detenido un hombre robar pertenencias de usuarios de un gimnasio de O Milladoiro (A Coruña)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a un hombre, de 36 años de edad, como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres delitos de estafa tras sustraer las pertenencias de los usuarios de un gimnasio de O Milladoiro (A Coruña).

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la detención se produjo a raíz de las denuncias interpuestas por varios usarios de un gimnasio de la localidad de O Milladoiro a mediados de agosto y comunicaban haber sufrido robos en sus taquillas mientras hacían ejercicio, así como el uso de las tarjetas sustraídas para abonar compras en varios establecimientos.

De esta forma, la Guardia Civil comenzó una investigación y averiguaron la forma de actuar del presunto autor. El varón accedía al complejo deportivo para, posteriormente, violentar los cierres de las taquillas.

El ahora detenido se apoderaba, principalmente, de documentación, móviles, dinero y tarjetas bancarias, las cuales usaba posteriormente. Los agentes identificaron y localizaron al presunto responsable, conocido de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole.

La Guardia Civil detuvo al hombre como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres de estafa por el uso de las tarjetas bancarias sustraídas.