Detenido un hombre tras robar en varios establecimientos en Sanxenxo (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sanxenxo (Pontevedra) detuvo a un vecino de la localidad, de 39 años, con multitud de antecedentes policiales y judiciales, como presunto autor de varios delitos de robo.

Según ha informado el Instituto Armado, el hombre tras forzar los accesos de varios establecimientos de hostelería y vehículos estacionados en las inmediaciones, se lleva diversos efectos y causa daños de consideración que, en alguno de los casos, superan los 3.000 euros de pérdidas económicas.

El último se produjo en la madrugada del día 4 donde, el ahora detenido, forzó la puerta de un local destinado a máquinas de lavado y se dio a la fuga ante la presencia de los agentes que acudieron al lugar.

Posteriormente y, dos horas más tarde, volvió al establecimiento y destrozó las máquinas de lavado en la parte que afecta a la electrónica con el objetivo de conseguir los cajetines donde se deposita el dinero recaudado, no llegando a conseguirlo.

La activación del sistema de alarma permitió llegar a tiempo a la patrulla que detuvo al presunto autor cuando se marchaba del lugar.

De esta forma, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo, se hizo cargo de las primeras pesquisas y, tras las inspecciones oculares practicadas, pruebas recabadas y demás gestiones identificaron presunto autor de los hechos, que en días pasados llevó a cabo otros hechos similares en una gasolinera y en un establecimiento con máquinas de vending en la localidad de Dena-Meaño.

Los hechos investigados hasta el momento fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Cambados ante los que deberá comparecer el detenido cuando sea citado para ello, tras ser puesto en libertad en sede policial a la finalización de las oportunas diligencias.