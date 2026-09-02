Detenido un hombre en Santiago como presunto autor de un robo en una heladería y otro intento en un bar

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santiago de Compostela a un hombre como presunto autor de un robo en una heladería en la Praza do Toural, del que sustrajo dinero y una cámara fotográfica, y al que también se le atribuye una tentativa de robo en un bar próximo a este entorno.

Los hechos en cuestión se produjeron durante la noche del martes. En primer lugar, la Policía Local logró identificar al individuo y, poco tiempo después, los agentes de la Nacional llevaron a cabo el arresto, quedando detenido entre las 02.00 y 03.00 horas de la madrugada.

Según fuentes policiales, el individuo utilizó una tapa de alcantarilla para romper el cristal y acceder a la heladería. Debido a estos hechos, el individuo permanece en dependencias policiales a la espera de que pase a disposición judicial, lo que los agentes prevén que suceda el jueves.