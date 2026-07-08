Detenido un joven de 26 años interceptado en Sanxenxo (Pontevedra) cuando portaba cocaína, hachís y marihuana

Sustancias estupefacientes interceptadas a un joven de 26 años en Sanxenxo (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Sanxenxo ha detenido a un varón de 26 años y vecino de Vilagarcía de Arousa acusado de un supuesto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tras ser interceptado cuando portaba cocaína, hachís y marihuana.

Conforme ha informado el instituto armado, el suceso tuvo lugar en la jornada del miércoles durante un control puesto en marcha en la carretera PO-308 con motivo de la Operación Verano.

Allí, los agentes dieron el alto a un vehículo en el que viajaba como acompañante el detenido que, según los agentes, manifestó una actitud nerviosa.

Tras ser identificados e informados de que se iba a realizar un registro superficial, el ahora detenido hizo entrega voluntaria de las sustancias estupefacientes que portaba: 100 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana --divididos en dos paquetes-- y 10 gramos de cocaína.

El detenido fue puesto en libertad en sede policial y las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza Nº 4 de Cambados, en el cual tendrá que comparecer cuando sea requerido para ello.