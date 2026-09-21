Detenido en Lugo un joven por compras online con uso fraudulento de una tarjeta bancaria

LUGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Lugo, de 20 años, como presunto autor de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta bancaria.

Los hechos se remontan al pasado 7 de mayo cuando el titular de una tarjeta de crédito denunció ante la Guardia Civil su pérdida o posible sustracción, circunstancia que también había comunicado a la entidad bancaria.

El denunciante manifestó que había dispuesto de la tarjeta por última vez el pasado día 2 de mayo, desconociendo, posteriormente, su paradero.

Durante el periodo comprendido entre ambas fechas se realizaron cuatro cargos en la cuenta asociada a la tarjeta, correspondientes a diferentes plataformas de comercio electrónico, por un importe total de 536 euros.

Asimismo, se constataron numerosos intentos de realizar otras compras online que, finalmente, no llegaron a materializarse. Tras la denuncia, la Guardia Civil inició las correspondientes investigaciones, que permitieron identificar y posteriormente detener al presunto autor de los hechos.

Una vez arrestado, el investigado reconoció la comisión de los hechos que se le imputan y realizó consigna de la cantidad económica presuntamente sustraída, con el fin de que fuera destinada al resarcimiento del perjudicado. Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición judicial.