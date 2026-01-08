Detenido un médico en Vilagarcía (Pontevedra) por una supuesta agresión sexual a una mujer en una consulta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un médico ha sido detenido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, según han confirmado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han explicado que la detención se produjo en la tarde de este miércoles, a raíz de la presentación de una denuncia por unos hechos que ocurrieron en una consulta de una clínica del centro de Vilagarcía.

El médico fue trasladado a dependencias policiales y luego fue puesto a disposición del juzgado. Finalmente ha quedado en libertad e investigado. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias.