Detenido en Pontevedra un hombre con la condena suspensa por menudeo de drogas tras realizar una nueva venta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Pontevedra un hombre con la condena suspensa hasta 2027 con la condición de no delinquir tras ser sorprendido realizando una nueva venta en la calle.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra, la intervención se saldó con la incautación de varias dosis de sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y el arresto del vendedor.

Según han relatado, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 16 de abril, alrededor de las 20.45 horas, en la Avenida Manuel del Palacio. La actuación se enmarcaba dentro de un dispositivo de vigilancia y prevención que la Policía local puso en marcha ante las quejas de los vecinos por un posible menudeo de drogas en la zona.

Durante el transcurso del operativo, los agentes observaron a una persona en "actitud sospechosa, visiblemente nerviosa y manipulando su teléfono de forma constante", mientras esperaba por alguien.

A los pocos minutos, llegó al lugar un turismo de gama alta conducido por un individuo conocido por la policía por otras intervenciones previas vinculadas al tráfico de drogas.

Tras subirse la persona que esperaba al vehículo, los agentes presenciaron un intercambio. Unos metros más adelante, el vehículo se detuvo para que el copiloto bajase, siendo interceptado por al policía con un envoltorio de una sustancia polvorienta blanca, posiblemente cocaína.

Al día siguiente, los agentes detuvieron al vendedor, tras ser interceptado en su vehículo, portando cuatro envoltorios adicionales de color blanco con la misma sustancia y 290 euros en efectivo.

El hombre ya había sido condenado previamente a más de cuatro años de prisión, y tenia dicha condena en suspensión hasta 2027 con la condición de no delinquir.