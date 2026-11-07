Detenido el presunto autor de cuatro robos con fuerza en establecimientos de Padrón y Dodro (A Coruña)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Padrón (A Coruña) ha detenido al presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos durante el mes de octubre en distintos establecimientos de los municipios coruñeses de Padrón y Dodro. Tras su pase a disposición, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Según el instituto armado, el presunto autor actuaba principalmente en horario nocturno y utilizaba una herramienta tipo pata de cabra para fracturar los elementos de cerramiento y acceso a los establecimientos, especialmente puertas y cristales. Esto ocasionó "importantes" daños materiales, indica la Guardia Civil.

Tres de los robos se cometieron en Padrón y el cuarto, en Dodro. De los cuatro hechos investigados, únicamente consiguió consumar uno de ellos, en el que sustrajo dinero del interior de un establecimiento.

Las investigaciones realizadas por los agentes permitieron identificar al presunto autor de los hechos y proceder a su detención. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto, junto con las actuaciones instruidas, a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.