Detenido el presunto autor de tres robos con fuerza en vehículos estacionados en diversos puntos de la ciudad de Ourense

Archivo - Vehículo e la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de al menos tres delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, así como un cuarto delito de hurto y un quinto delito de estafa tras utilizar tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en Ourense.

Según ha informado el Cuerpo a través de un comunicado, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

En concreto, los hechos se desarrollaron durante el mes de julio bajo el mismo 'modus operandi', de tal forma que el hombre accedió a vehículos estacionados en los barrios de O Vinteún, Posío y Residencia, procediendo a forzar los cristales y a sustraer objetos del interior.

Asimismo, el presunto autor logró apoderarse de documentación y tarjetas bancarias del interior de un vehículo estacionado en el barrio de San Francisco, utilizando posteriormente dichas tarjetas, "con gran rapidez y antes de ser anuladas" por su propietario, para llevar a cabo compras en establecimientos comerciales.