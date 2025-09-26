Detenido por sexta vez un vecino de Vigo de 56 años por una supuesta agresión a su pareja

VIGO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido, por sexta vez, a un vecino de la ciudad, J.M., de 56 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado miércoles, cuando una mujer se presentó en dependencias de la Policía Local para denunciar que su pareja había tratado de robarle dinero y que la había zarandeado y agredido.

Según su relato, había logrado zafarse y escapar hasta la Jefatura de Policía Local, ya que vive cerca. Su pareja la siguió y se quedó esperando por ella en el exterior de las dependencias del 092.

La mujer presentaba un hematoma en la frente, resultado de otra trifulca con el aludido el pasado lunes, motivo por el cual ya había sido detenido en esa fecha. De hecho, ésa había sido la quinta detención de J.M. como presunto autor de un delito de violencia de género.

Tras la ocurrido el miércoles, el hombre fue detenido por sexta vez.