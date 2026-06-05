Detenido en Tui (Pontevedra) un varón de 30 años buscado por Interpol por un homicidio doloso

Guardia Civil detuvo en Tui (Pontevedra) a un hombre de 30 años con una orden de búsqueda de la Interpol por un homicidio doloso. - GUARDIA CIVIL

VIGO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Tui (Pontevedra) a un hombre de 30 años de edad sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y detención por un delito de homicidio doloso.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó un vehículo del que descendió un hombre. Al ser requerido por los agentes, el individuo comenzó a mostrar una actitud muy nerviosa y esquiva.

Para intentar eludir su identificación, alegó ante los agentes que no disponía de documentos, pero cuando los guardias le pidieron vaciar los bolsillos, encontraron documentos de identidad. Al comprobar la filiación de esta persona, constataron que se trataba de un varón extranjero al que le constaba una orden de búsqueda y detención para extradición, solicitada por el grupo 2 de Interpol, por un delito de homicidio doloso.

Cuando los agentes le informaron de este requerimiento, el hombre emprendió la huida corriendo, aunque acabó siendo interceptado por los agentes, que procedieron a su detención, atribuyéndole también un delito de desobediencia y resistencia.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Tui y el juez de la plaza 3 de instrucción decretó su ingreso en prisión.