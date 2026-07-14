Detenido el último integrante de la banda de atracadores que asaltaron sucursales en O Porriño, Vigo y Mondariz

Detenido el último integrante de la banda de atracadores que asaltaron sucursales en Vigo, O Porriño y Mondariz (Pontevedra). - POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

VIGO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, ha culminado el desmantelamiento de una banda de atracadores a quienes se vincula con robos en sucursales de O Porriño, Vigo y Mondariz, con la detención el pasado 7 de julio del último integrante de este grupo criminal.

Según han informado fuentes policiales y de la Comandancia de Pontevedra, el último detenido es un vecino de Arbo que, al menos, participó en dos de los atracos (en O Porriño y Mondariz) y al que se le atribuyen los delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

En el registro practicado tras la detención, se localizaron una escopeta recortada, un rifle, armas cortas, abundante munición, gran cantidad de dinero en efectivo, prendas utilizadas presuntamente en los atracos, un inhibidor de frecuencia y proyectiles compatibles con armas de guerra prohibidas en España para particulares.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Área de Vigo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil no descartan que este hombre pueda estar detrás de otros atracos ocurridos en la provincia, por lo que la investigación continúa abierta.

OPERACIÓN PAMPA-TRACKER

La Operación Pampa-Tracker se inició en octubre del año pasado, tras un violento atraco cometido en una sucursal bancaria de O Porriño. Dos individuos, armados y ocultando su identidad con máscaras y disfraces, entraron en la oficina pocos minutos antes del cierre.

Tras inmovilizar con bridas a empleados y clientes y amenazarlos con armas de fuego, lograron acceder a la caja fuerte y a los cajeros automáticos, apoderándose de unos 138.000 euros.

Los investigadores comprobaron que uno de los autores asumía el liderazgo del asalto y utilizaba una máscara de látex con apariencia de una persona de avanzada edad, gafas y otros elementos de caracterización. Armado con una escopeta recortada dirigía la acción delictiva y daba instrucciones tanto a los trabajadores de la entidad como al resto de integrantes del grupo, demostrando un elevado grado de planificación y un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad bancaria.

Las primeras pesquisas permitieron relacionar a los sospechosos con dos intentos de atraco previos cometidos en una sucursal de Vigo, hechos que ya investigaba la Policía Nacional. La coincidencia del modus operandi llevó a la creación de una línea conjunta de investigación entre ambos cuerpos.

PRIMERAS DETENCIONES

Durante meses se estableció un intenso dispositivo de vigilancia sobre los investigados, que cambiaban frecuentemente de domicilio y extremaban las medidas de seguridad para evitar su detección.

El pasado 1 de abril se desarrolló la primera fase de la operación, cuando tres de los implicados fueron detenidos 'in fraganti', cuando se disponían a atracar una sucursal en Vigo. En ese momento portaban un arma de fuego, navajas, bridas, guantes y otros efectos destinados a la comisión del robo.

Los detenidos (uno de ellos el 'histórico' atracador vigués 'Tielas') ingresaron en prisión por orden del juzgado, y se arrestó a otros dos individuos por darles apoyo logístico, pero el cabecilla del grupo no participó en ese asalto.

Paralelamente, también se investigaba un atraco cometido en febrero en una sucursal de Mondariz, donde una persona disfrazada con una máscara entró poco antes del cierre y, con el mismo modus operandi, usando un arma de fuego, se llevó un botín de unos 115.000 euros.

Las pesquisas permitieron identificar a ese atracador, el mismo que se había disfrazado de anciano en el atraco de O Porriño, y se procedió a su detención el pasado 7 de julio.