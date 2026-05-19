Detenido en Valladolid el presunto autor de una "estafa del amor" a un vecino de 53 años de Celanova (Ourense)

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OURENSE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha detenido en Valladolid a un hombre de 29 años y de nacionalidad colombiana como presunto autor de un delito en la modalidad conocida como "estafa del amor", tras lograr apropiarse de 22.000 euros al enamorar a un vecino de 53 años del municipio ourensano de Celanova.

Según ha informado la Comandancia, la investigación comenzó después de que la víctima interpusiese denuncia en el Cuartel de Celanova, aportando documentación en la que se acreditaban movimientos bancarios por valor de 22.000 euros.

En concreto, la estafa se inició en febrero de 2023, cuando el denunciante conoció a un hombre que afirmaba proceder de Venezuela a través de una aplicación móvil, estableciéndose entre ambos una relación emocional "intensa" que culminó en una relación sentimental.

Después de haberse ganado la confianza de la víctima, el presunto estafador empezó a solicitarle "de manera reiterada" distintas cantidades de dinero bajo diversos pretextos, entre ellos, arreglar la documentación para poder residir en España, "siempre con la promesa de reintegrar el importe completo". Así, la víctima ingresaba el dinero en cuentas bancarias que se encontraban a nombre de otras personas, al indicarle el detenido que él no podía recogerlo por carecer de documentación.

INGENIERÍA SOCIAL

En este sentido, la Guardia Civil ha explicado que la técnica de manipulación psicología conocida como "ingeniería social" es "la más efectiva entre ciberdelincuentes", basada en atacar la confianza, la necesidad de valodación o el miedo para lograr que las víctimas faciliten el acceso a sus datos personales.

Por ello, han instado a la ciudadanía a desconfiar de las relaciones en línea que avanzan demasiado rápido, así como a verificar identidades, abstenerse de enviar dinero o notificar a familiares y amigos de esta clase de relaciones para evitar este tipo de fraudes.