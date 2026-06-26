Detenido en Vigo un hombre por apuñalar a otro en una pelea por rencillas derivadas de un partido de fútbol

Archivo - Coche policial en la ciudad de Vigo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del pasado domingo, día 21 de junio, a un hombre tras supuestamente apuñalar a otro con un arma blanca en una pelea originada por rencillas derivadas de un partido de fútbol.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, los hechos tuvieron lugar en el centro de la ciudad, donde los agentes fueron requeridos a través de una llamada al 091 indicando que había una pelea en la que varios participantes estaban utilizando cinturones y botellas rotas.

Una vez en el punto, los policías observaron cómo un varón huía mientras un hombre, gravemente herido, lo señalaba como el autor de la agresión.

Mientras una patrulla asistía al herido, taponando la herida para contener la hemorragia, los servicios médicos se presentaron en el lugar, trasladado a la víctima al hospital.

Paralelamente, otra dotación inició la persecución del sospechoso, logrando alcanzarlo al bloquearle el paso con el coche policial.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras apuñalar a la víctima con un arma blanca en el costado izquierdo, próximo al corazón.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han explicado que el arrestado pasó a disposición judicial el lunes 22. La magistrada de la Plaza 6 de los Juzgados de Instrucción de Vigo acordó su puesta en libertad, ya que ninguna de las partes solicitó su ingreso en prisión.

Sin embargo, se le impuso una orden de alejamiento del denunciante. La causa se incoó por intento de homicidio, sin perjuicio de que esto pueda cambiar a lo largo de la instrucción y pasar a ser por lesiones.