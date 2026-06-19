Detenidos dos hombres por robar cable de cobre en el parque empresarial de Sanxenxo (Pontevedra)

Detenidos por robar cable de cobre en Sanxenxo. - AYUNTAMEINTO DE SANXENXO

PONTEVEDRA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del municipio pontevedrés de Sanxenxo detuvo a dos hombres, vecinos de Marín, por el robo de cable de cobre en el parque empresarial de Nantes.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo sobre las 00.45 horas de este viernes y fue un vecino de la zona el que dio la voz de alarma tras ver a dos hombres paseando por el polígono, a la altura del Tanatorio San Marcos, y minutos después se apagó el alumbrado público de la zona.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el punto y, cuando los hombres se percataron de su presencia, se metieron en un vehículo donde los esperaba una mujer. Los varones tenían resto de barro en ropa y manos que atribuyeron a una caída.

Los agentes realizaron una primera inspección ocular y comprobaron que la farola próxima al coche tenía la caja de conexiones forzada y sin cableado y, en el suelo, localizaron unas tijeras de grandes dimensiones que presentaba marcas y deformaciones compatibles con el corte de cable, y un rollo de cable.

Ante esto, la Policía Local pidió al hombre, que se encontraba sentado en el asiento del conductor, que procediese a abrir el maletero del vehículo, donde detectaron cableado de similares características al de las farolas del lugar y también estaba manchado de barro.

Tras las comprobaciones y ante los diferentes indicios, los agentes proceden a la detención de los dos hombres y a la inmovilización del vehículo, un Audi A3 negro. Además les interviene 405 euros en metálico, localizados entre el móvil y la carcasa.

Los dos hombres, tras tomarles declaración, fueron trasladados a los calabozos de la Guardia Civil. La Policía Local destacó la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer este tipo de delitos.