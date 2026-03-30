Detenidos dos vecinos de Burela (Lugo) como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas

Sustancias y dinero incautado en Burela - GUARDIA CIVIL

LUGO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Burela (Lugo) que regentaban un local de ocio como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Según ha trasladado la Guardia Civil de Lugo en una nota de prensa, la actuación policial se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de venta de sustancias estupefacientes al por menor en un establecimiento de ocio situado en la localidad.

Tras intensificar las pesquisas en los últimos meses, los investigadores lograron obtener indicios relevantes que apuntaban a la comisión de dicho delito.

Finalmente, en la pasada madrugada se llevó a cabo un operativo en el que participaron diversas unidades de la Guardia Civil, entre las que se encontraba un guía canino con un perro detector de drogas.

Durante la inspección del local, los agentes incautaron varias dosis de una sustancia que, a falta de análisis, presenta características compatibles con la cocaína, preparadas para su venta y ocultas en la barra del establecimiento. Además, uno de los detenidos trató de deshacerse de las sustancias.

Asimismo, se intervinieron 285 euros en efectivo y dos teléfonos móviles y se formularon un total de ocho denuncias administrativas por diversas infracciones detectadas durante la inspección. Entre ellas, tenencia de armas blancas, infracciones a la normativa de extranjería, permitir fumar en el interior del establecimiento y carecer de la señalización de prohibición.

Los agentes procedieron a la detención de sus dos responsables, ambos vecinos de Burela, de 37 años de edad y de nacionalidad caboverdiana. Serán puestos a disposición del Juzgado de primera instancia e instrucción no 1 de Viveiro (Lugo) a lo largo de este lunes.