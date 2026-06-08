Detenidos dos vecinos de Vilagarcía por intentar matar a otro varón disparándole con un arma de fuego desde un coche

PONTEVEDRA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), de 62 y 33 años de edad, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de disparar supuestamente a otro varón desde un coche.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, que explicó que, cuando iba conduciendo el vehículo de un amigo por el municipio de Vilanova de Arousa, se encontró de frente con otro automóvil.

Desde el otro coche, ocupado por dos varones, le dispararon con un arma de fuego, de manera que se produjeron hasta tres impactos en el lateral izquierdo del vehículo, cerca del habitáculo del conductor.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados abrió una investigación, bautizada como Operación Balanova, y recabó todos los indicios para tratar de identificar a los autores de los disparos. Entre las pruebas analizadas estaban los proyectiles disparados, que habían quedado alojados en el interior del vehículo.

Finalmente, los agentes lograron identificar a los sospechosos, que fueron detenidos el pasado 1 de junio. Tras ser puestos a disposición del tribunal de instancia de Vilagarcía de Arousa, plaza 2 de la sección de instrucción, quedaron en libertad como investigados, y con la prohibición de aproximarse a la víctima.