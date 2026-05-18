Detenidos tres hombres e investigado un menor por una reyerta con cuchillo y un arma de fuego simulada en Foz

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a tres hombres e investiga a un menor por su supuesta implicación en una reyerta en las que usaron un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y un arma de fuego simulada.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado día 12 y las investigaciones permitieron determinar que el arma exhibida era simulada con una apariencia idéntica a la real --fue intervenida el mismo día y depositada en la intervención de armas de Burela.

Durante la palea lanzaron piedras contra el portador del cuchillo, produciéndose un enfrentamiento entre los implicados. Así, la Guardia Civil procedió a detener a tres hombres.

Uno de ellos es un joven, de 19 años de edad, como presunto autor de un delito de lesiones, ya que la víctima presentaba fractura de cuatro costillas. Le atribuyen el lanzamiento de varias piedras y otros objetos contundentes contra el portador del arma blanca.

Otro de los detenidos es un varón, de 51 años de edad, como presunto autor de un delito de lesiones agravadas con arma blanca, ya que intentó agredir en varias ocasiones a otro de los detenidos, sin llegar a consumar la agresión debido a las lesiones que presentaba tras recibir el impacto de varias piedras. Posteriormente, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte.

El tercero de los detenidos es un varón de 31 años de edad como presunto autor de un delito de provocación para cometer un delito de lesiones, al incitar públicamente al agresor para que golpease en la cabeza al perjudicado, en presencia de numerosas personas que observaban la escena.

La Guardia Civil detalló que los tres detenidos y la persona investigada serán puestas a disposición judicial, así como de la Fiscalía de Menores.