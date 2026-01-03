Detienen a cinco vecinos de Boiro en un operativo antidroga con 7.000 dosis de heroína y cocaína incautadas

Imagen de la droga y objetos incautados - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Boiro ha incautado 7.000 dosis de heroína y cocaína y ha detenido a cuatro hombres y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, se han desmantelado dos puntos de venta de sustancias estuperfacientes en dicha localidad, en la fase de explotación de la operación Zaguanes.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, se inició en verano de 2025 ante el incremento de los robos en establecimientos comerciales y hurtos en el interior de vehículos en los que se sustraían cualquier tipo de efectos.

Según han relatado, en el transcurso de la misma, los guardias civiles averiguaron que la detenida se trasladaba a un domicilio en la localidad de Boiro, en el que residía otro de los detenidos para la adquisición de las sustancias estupefacientes que posteriormente suministraba en su domicilio a las personas que acudían a comprar su dosis, generando un "trasiego constante de toxicómanos en la zona".

La Guardia Civil solicitó el Mandamiento de entrada y registro en esos domicilios, hallando en su transcurso 226,64 gramos de heroína; 1.137 gramos de cocaína; 144,56 gramos de hachís; 43,16 gramos de marihuana; 3,97 gramos de MDMA; 3,12 gramos de éxtasis; 6.300 euros en moneda fraccionada; útiles para el manejo y distribución de las sustancias estupefacientes y numerosos enseres.

Por todo ello, procedió a la detención de los cuatro varones y de la mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal, imputándoles además a los moradores de los domicilios registrados un delito de receptación y a la incautación de los efectos encontrados.

Con todo, los detenidos, junto con las actuaciones realizadas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ribeira, decretando la Autoridad Judicial en ingreso en Centro Penitenciario del presunto cabecilla del grupo.