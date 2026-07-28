Detienen a un joven de Ribadeo (Lugo) de 18 años por un supuesto delito de tráfico de drogas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años, vecino de la localidad lucense de Ribadeo (Lugo), por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Tal y como ha trasladado la Benemérita en una nota de prensa, la actuación policial tuvo lugar el pasado jueves, cuando una patrulla de la guardia civil del puesto de Ribadeo procedió a la identificación de los ocupantes de un turismo, durante la cual uno de ellos, presentaba un "evidente estado de nerviosismo". Además, percibieron un "fuerte olor característico de sustancias cannábicas".

A continuación, realizaron un cacheo superficial a uno de los ocupantes, localizando en el bolsillo derecho de su chaqueta, una cajetilla de tabaco que contenía una pieza compacta de supuestamente polen de hachís con un peso aproximado de 33 gramos.

Posteriormente, el detenido manifestó de forma voluntaria que guardaba otra pieza de la misma sustancia en su domicilio, haciendo entrega de la misma a los agentes actuantes. La sustancia intervenida alcanzó un peso aproximado de 50 gramos.

A mayores, la Guardia Civil también intervino una báscula de precisión y dos bolsas de plástico con cierre hermético, útiles habitualmente empleados para el fraccionamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Finalmente, las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Mondoñedo.