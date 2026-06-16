Detienen en A Laracha (A Coruña) a un hombre en busca y captura por un delito de violencia de género

Archivo - Un furgón de la Guardia Civil. Foto de archivo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo ha detenido a un hombre contra el que pesaba una orden de busca y captura por un supuesto delito de violencia de género.

Según informa el cuerpo de seguridad en un comunicado, los hechos sucedieron cuando un guardia civil destinado en la citada unidad que se encontraba fuera de servicio, observó a un varón del que tenía conocimiento que le constaba la mencionada orden.

Decidió aproximarse a él e identificarse como guardia civil, procediendo a su detención. Solicitó entonces a través de la Central Operativa de Servicio (COS) la presencia de una patrulla en servicio para su traslado a las dependencias de la Guardia Civil.

Una vez personada la patrulla en el lugar, procedieron al traslado de esta persona, que en ese momento se encontraba custodiado por el guardia civil y una patrulla de la Policía Local de A Laracha, a las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Arteixo para la instrucción de las correspondientes diligencias.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Carballo.