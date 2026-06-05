Detienen a tres personas que trataban de robar en un domicilio en Vigo

VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntas autoras de una tentativa de robo con fuerza en un domicilio del barrio vigués de Balaídos.

Según ha detallado la policía, los hechos ocurrieron la pasada semana. Fue un vecino quien alertó al 091 tras escuchar ruidos en la vivienda colindante y observar a varias personas subiendo las escaleras exteriores del inmueble.

Así, se desplazaron varias dotaciones policiales hasta el lugar, donde sorprendieron a los tres individuos agachados y ocultos en el rellano de la primera planta de la vivienda. Junto a ellos localizaron una linterna, un destornillador, un paquete de bridas y una navaja.

Además, los agentes comprobaron que la ventana que se encontraba en ese rellano y la puerta de acceso a la vivienda de la planta baja presentaban marcas de haber sido forzadas, compatibles con un intento de entrada al interior del domicilio.

A continuación, los tres implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza en domicilio y puestos a disposición judicial.