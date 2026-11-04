Detienen a un varón e investigan a otro, miembros de un grupo itinerante que cometió 20 hurtos por toda Galicia

La Guardia Civil detiene a un varón e investiga a otro, miembros de un grupo itinerante que cometió una veintena de hurtos en Galicia entre septiembre y octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón e investiga a otro, ambos vecinos de Madrid, como presuntos autores de una veintena de delitos de hurto, estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, y a quienes vincula con una veintena de hurtos cometidos por toda Galicia en las últimas semanas.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, la investigación se inició a mediados de septiembre tras la interposición de una denuncia en el cuartel de Corcubión. Allí, una vecina de Cee denunció que había sido víctima de un hurto cuando se encontraba en el exterior de un supermercado.

Tras depositar la compra en el maletero de su coche y cuando ya estaba en el asiento del conductor, una mujer se le acercó a la ventanilla para advertirle de que se le habían caído unas monedas en la parte trasera del vehículo. La víctima salió a comprobarlo y al volver al interior del coche se percató de que le habían sustraído el bolso, donde tenía su teléfono, tarjetas bancarias y documentación personal.

Los agentes iniciaron las pesquisas, en la llamada Operación Pitchu, en la que participaron componentes del equipo ROCA de la Guardia Civil, agentes del cuartel de O Milladoiro, así como Policía Nacional de Santiago y de la Comisaría de Vigo-Redondela.

La Guardia Civil pudo averiguar que había un grupo de personas, dos hombres y dos mujeres, que formaban una estructura itinerante y que se desplazaban por todo el territorio nacional usando vehículos tipo SUV alquilados con identidades falsas.

Una vez situados en aparcamientos al aire libre de centros comerciales y establecimientos de alimentación, fijaban su objetivo en personas de avanzada edad cuando éstas guardaban sus efectos en el maletero. Mediante la técnica conocida como 'la siembra', una de las integrantes distraía al conductor alertándole de la supuesta caída de monedas al suelo o solicitándole indicaciones hacia centros médicos, floristerías o tanatorios. Aprovechando ese momento de distracción, otro miembro accedía al vehículo por la puerta opuesta para apoderarse del bolso y abandonar el lugar de forma inmediata.

Tras consumar la sustracción, los presuntos autores desbloqueaban el teléfono móvil y accedían a las aplicaciones de banca electrónica de los titulares. Seguidamente, acudían al cajero automático más próximo para retirar la totalidad del efectivo disponible en las cuentas antes de deshacerse de los efectos personales.

Los investigadores constataron que los sospechosos, usando ese método, habían perpetrado un total de 20 hurtos entre septiembre y octubre por toda Galicia, con un perjuicio patrimonial de unos 60.000 euros.

El pasado 28 de octubre, los agentes localizaron en Santiago a uno de los sospechosos, que fue detenido y, con la colaboración de la Policía Nacional de Vigo, pudieron también localizar a otro, que está investigado.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Santiago de Compostela, que ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.

La Guardia ha recordado la conveniencia de extremar las medidas de autoprotección para prevenir fraudes bancarios derivados de hurtos: evitar llevar contraseñas o números PIN anotados junto a las tarjetas, prescindir de fundas de teléfono móvil que funcionen simultáneamente como billetera para mantener ambos elementos separados, y proteger los terminales mediante claves alfanuméricas complejas o sistemas biométricos en lugar de patrones de desbloqueo sencillos.