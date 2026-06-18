Detienen a un vecino de Burela de 33 años por un robo con violencia a una mujer de 70 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Burela, de 33 años de edad como supuesto autor de un delito de robo con violencia a una persona mayor, una mujer de unos 70 años.

Según informan en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la pasada semana, cuando una septuagenaria fue abordada en una céntrica calle de la localidad lucense de Burela por el presunto autor que, tras descender de un cuadriciclo ligero, se abalanzó sobre ella y agarró con fuerza el bolso que la víctima llevaba colgado del cuello.

Con la intención de apoderarse del mismo, el autor inició un forcejeo que provocó diversas erosiones en el cuello de la mujer, logrando finalmente arrancarle el bolso y huir del lugar. En el interior del mismo, se encontraba diversos efectos personales, entre ellos un teléfono móvil y dinero en efectivo.

Tras recibir la descripción del autor y del vehículo utilizado, la Guardia Civil inició de inmediato las gestiones para su localización.

Como resultado de la investigación policial los agentes localizaron el vehículo y, poco después, identificaron a la persona que hacía uso habitual del mismo, cuya descripción coincidía plenamente con la facilitada por la víctima y por varios testigos presenciales.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Viveiro (Lugo).