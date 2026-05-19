Detienen a un vecino de Culleredo (A Coruña) por varios robos con fuerza en un punto limpio de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad coruñesa de Culleredo como presunto autor de tres delitos continuados de robo con fuerza cometidos en el punto limpio de A Pastoriza, en Lugo.

Según relatan en un comunicado, la investigación se inició tras la denuncia presentada por responsables del centro, que detectaron candados fracturados y las puertas del recinto abiertas. Tras esto, comprobaron la falta de diverso material almacenado en el interior.

Explican que los robos tuvieron lugar en tres días distintos del pasado mes de abril, aprovechando la ausencia de personal y la escasa afluencia de personas en la zona.

El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las instalaciones permitieron determinar el vehículo utilizado, así como la identidad de la persona implicada en los hechos, que actuaba a cara descubierta y al que le constan "numerosos" antecedentes por hechos similares.

Asimismo, los investigadores pudieron constatar varias ventas de lotes de chatarra que coincidían con los electrodomésticos y demás material sustraído en el citado punto limpio.

La persona detenida y las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.