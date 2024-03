Dimite la ejecutiva del PSOE de Salvaterra de Miño (Pontevedra) por los "malos resultados" de las autonómicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva municipal del PSOE en Salvaterra de Miño (Pontevedra) ha acordado su dimisión en bloque tras los "malos resultados" obtenidos por la formación en las elecciones del pasado 18 de febrero.

En esta cita con las urnas, los socialistas cosecharon su peor resultado histórico, con solo nueve escaños en el Parlamento de Galicia, cinco menos que los alcanzados en las autonómicas de 2020.

En un comunicado remitido a los medios, la Agrupación local señala que las elecciones del 18F supusieron "la pérdida de 400 votos en Salvaterra, (siendo aún así, el mejor resultado porcentual de la comarca del Condado-Paradanta, con un 15,50%), y que se tradujo en la pérdida de cinco diputados en el Parlamento gallego, dos de ellos en la provincia de Pontevedra.

Además, critica la convocatoria "exprés" de un congreso extraordinario por parte de la ejecutiva nacional, al considerar que "únicamente permitirá el cambio de caras pero no el debate interno". "Un congreso exprés no favorece la participación de la militancia, por lo que estaríamos hablando de un fraude de ley, ya que en los propios estatutos del partido indican que se promoverá la participación de los militantes, cosa que no se da en esta convocatoria", advierte el comunicado.

"Ante esta ausencia de responsabilidades", la agrupación señala que la militancia de Salvaterra ha acordado la dimisión de su ejecutiva, que "seguirá trabajando por un PSOE fuerte en la localidad".

Por último, apunta que los cuatro concejales socialistas del municipio seguirán prestando su labor como líderes de la oposición, "trabajando por el interés general de los vecinos".