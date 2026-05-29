La Diputación de Lugo y el Colexio de Xornalistas organizarán 20 talleres gratuitos contra la desinformación

LUGO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo y el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) pondrán en marcha un programa de alfabetización mediática, a través de 20 talleres, dirigido al público adulto con el objetivo de ofrecer herramientas para identificar y combatir la desinformación, fomentar el pensamiento crítico y promover un consumo responsable de la información.

La iniciativa, presentada este viernes en el Pazo de San Marcos por la presidenta de la Diputación, Carmela López, y la decana del Colexio, Belén Regueira Leal, se desarrollará a lo largo de todo el año en una veintena de localidades de la provincia lucense mediante la celebración de 20 acciones gratuitas abiertas a la ciudadanía.

Durante la presentación, Belén Regueira ha explicado que el Colexio lleva años trabajando la alfabetización mediática con alumnado adolescente, aunque considera necesario extender ahora esta formación también al público adulto. "La sociedad necesita herramientas que permitan distinguir el periodismo de calidad, pero también desarrollar un consumo crítico de la información", ha señalado.

Por su parte, Carmela López ha defendido la importancia de impulsar este tipo de iniciativas en un contexto marcado por la proliferación de noticias falsas y contenidos manipulados. "Estamos permanentemente expuestas a la información y, muchas veces, también a la desinformación. Mensajes, vídeos, audios o publicaciones circulan a enorme velocidad y a veces cuesta distinguir lo que es cierto de lo que no lo es", ha afirmado.

La presidenta provincial también ha reivindicado el papel del periodismo profesional y ha destacado que "detrás de la información rigurosa existen procesos de contraste, responsabilidad y ética profesional". Además, ha valorado especialmente que esta propuesta llegue "de la mano de profesionales" y que no se limite únicamente a las ciudades, sino que se extienda al conjunto de las comarcas de la provincia.

El primer taller tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos del Pazo de San Marcos y será impartido por la periodista Pilar Rodríguez Losada, con amplia experiencia como redactora y editora en la Televisión de Galicia. Debido a la capacidad limitada de la sala, será necesario realizar inscripción previa.

Tras esta primera sesión, el programa llegará a los municipios de Barreiros, Burela, Castroverde, Castro de Rei, Chantada, Cervantes, A Fonsagrada, Foz, Friol, Guitiriz, Lugo, Monforte de Lemos, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Sarria, Taboada, Trabada, Vilalba y Viveiro.

Los talleres estarán impartidos por periodistas colegiados y colegiadas con formación específica en alfabetización mediática. Entre los profesionales participantes figuran María del Carmen Abuín González, Elena Martín Lores, María Selina Otero Verdes, Carmen Quintela Babío, Miguel Rodríguez Fernández, María del Pilar Rodríguez Losada y Marga Tojo González.

El Colexio ha recordado que "el actual contexto de proliferación de bulos y noticias falsas no solo afecta al ejercicio del periodismo, sino también a la calidad democrática de la sociedad". Por ello, la iniciativa busca dotar a la ciudadanía de conocimientos y herramientas prácticas para detectar informaciones manipuladas y evitar su difusión.