La Diputación de Lugo, con el voto en contra el PP, reclama un pacto gallego contra el transfuguismo blindado por ley

LUGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Lugo ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y BNG y el rechazo del PP, una iniciativa para reclamar un pacto gallego contra el transfugismo político blindado por ley, con el objetivo de "reforzar la estabilidad institucional, la lealtad democrática y el respeto a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas".

De ello ha informado la diputación en un comunicado, en el qeu explica que destaca que, antes de la sesión, la presidenta, Carmela López, aseguró a los medios que la respuesta ciudadana "fue rotunda" y que "miles de personas se concentraron en la mayor movilización política registrada en Lugo en muchos años" para mostrar su rechazo a la moción de censura con la que la popular Elena Candia arrebató la alcaldía al socialista Miguel Fernández.

El texto aprobado recoge, entre las diferentes medidas, instar al PP a dar cumplimiento estricto al artículo 14.2 de sus estatutos, que tipifican como "infracción muy grave" valerse de tránsfugas para constituir o cambiar mayorías del gobierno en las instituciones públicas; y, en consecuencia, a incoar el correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables de la operación en el Ayuntamiento de Lugo

Además, pide rechazar el anuncio del presidente del PP, Alfonso Rueda, de promover una modificación de los estatutos en este sentido, con el fin de eliminar o debilitar esa tipificación.